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Россияне обстреляли Святошинский район Киева: есть погибшие, горит склад

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 18:35
Последствия обстрела в Киеве, фото ГСЧС

В результате обстрела со стороны российских войск в Святошинском районе Киева загорелся склад, также горело два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека.

Источник: ГСЧС

Дословно: "17 марта около 16.30 в Службу спасения 101 поступило несколько сообщений одновременно о пожарах в Святошинском районе столицы.

В результате попадания снарядов произошло возгорание двух автомобилей. В 17:04 возгорание было ликвидировано. Погиб 1 человек.

Детали: Также неподалеку возникло возгорание травяного настила на площади 5 тыс. кв. м. Ликвидация продолжается.

Кроме того, снаряд попал на склад, в результате чего возник пожар на площади 10 тыс. кв. м.

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"Есть угроза взрыва снаряда, из-за чего производится тушение пожара с безопасного расстояния. Ликвидация продолжается. По предварительной информации, в результате пожара погиб 1 человек", - говорится в сообщении.

Темы: Киеввойнапожар
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