Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" РФ – РосЗМІ

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу направив листа до Мінкульту РФ з проханням виключити президента України Володимира Зеленського з "культурного порядку денного" Росії.

Джерело: джерела російського видання "Медіазона"

Деталі: Джерело близьке до Мінкульту РФ надало ЗМІ фотографію листа, але фото не опублікували.

Дослівно Шойгу: "Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, ухвалених керівництвом країни та Міноборони".

Окрім Зеленського Шойгу попросив прибрати з "культурного порядку денного" РФ продюсера Олександра Роднянського, який активно виступає проти вторгнення в Україну.