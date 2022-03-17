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Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" РФ – РосЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 17 березня 2022, 17:53
Шойгу наказав виключити Зеленського з культурного порядку денного РФ – РосЗМІ

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу направив листа до Мінкульту РФ з проханням виключити президента України Володимира Зеленського з "культурного порядку денного" Росії. 

Джерело: джерела російського видання "Медіазона"

Деталі: Джерело близьке до Мінкульту РФ надало ЗМІ фотографію листа, але фото не опублікували.

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Дослівно Шойгу: "Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, ухвалених керівництвом країни та Міноборони".

Окрім Зеленського Шойгу попросив прибрати з "культурного порядку денного" РФ продюсера Олександра Роднянського, який активно виступає проти вторгнення в Україну.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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