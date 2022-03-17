Шойгу наказав виключити Зеленського з "культурного порядку денного" РФ – РосЗМІ
Четвер, 17 березня 2022, 18:53
Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу направив листа до Мінкульту РФ з проханням виключити президента України Володимира Зеленського з "культурного порядку денного" Росії.
Джерело: джерела російського видання "Медіазона"
Деталі: Джерело близьке до Мінкульту РФ надало ЗМІ фотографію листа, але фото не опублікували.
Дослівно Шойгу: "Популяризація зазначених осіб у поточних умовах не сприяє виконанню рішень, ухвалених керівництвом країни та Міноборони".
Окрім Зеленського Шойгу попросив прибрати з "культурного порядку денного" РФ продюсера Олександра Роднянського, який активно виступає проти вторгнення в Україну.
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