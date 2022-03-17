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Шойгу приказал исключить Зеленского из "культурной повестки" РФ – РосСМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 17 марта 2022, 17:53
Шойгу приказал исключить Зеленского из культурной повестки РФ – РосСМИ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо в минкульт РФ с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского из "культурной повестки" России.

Источник: источники российского издания "Медиазона"

Детали: Источник близкий к Минкульту РФ предоставил СМИ фотографию письма, но фото не опубликовали.

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Дословно Шойгу: "Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны".

Кроме Зеленского Шойгу попросил убрать из "культурной повестки" продюсера Александра Роднянского, который активно выступает против вторжения в Украину.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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