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Шойгу приказал исключить Зеленского из "культурной повестки" РФ – РосСМИ

Мазуренко Алена Четверг, 17 марта 2022, 18:53

Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо в минкульт РФ с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского из "культурной повестки" России.

Источник: источники российского издания "Медиазона"

Детали: Источник близкий к Минкульту РФ предоставил СМИ фотографию письма, но фото не опубликовали.

Дословно Шойгу: "Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны".

Кроме Зеленского Шойгу попросил убрать из "культурной повестки" продюсера Александра Роднянского, который активно выступает против вторжения в Украину.

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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