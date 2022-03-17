Шойгу приказал исключить Зеленского из "культурной повестки" РФ – РосСМИ
Четверг, 17 марта 2022, 18:53
Глава Минобороны России Сергей Шойгу направил письмо в минкульт РФ с просьбой исключить президента Украины Владимира Зеленского из "культурной повестки" России.
Источник: источники российского издания "Медиазона"
Детали: Источник близкий к Минкульту РФ предоставил СМИ фотографию письма, но фото не опубликовали.
Дословно Шойгу: "Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны".
Кроме Зеленского Шойгу попросил убрать из "культурной повестки" продюсера Александра Роднянского, который активно выступает против вторжения в Украину.
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