Україна домоглася відсторонення РФ від роботи в Дунайській комісії

Всі російські представники втратили повноваження у Дунайській комісії після того, як у четвер вона ухвалила постанову про військову агресію РФ проти України, що порушує основні принципи Конвенції про режим судноплавства на Дунаї.

Про це у коментарі "Європейський правді" повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Всі російські представники втратили повноваження до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, зазначив міністр.

Росіяни відсторонені від роботи усіх засідань та робочих органів Дунайської комісії. Громадяни РФ будуть звільнені з дипломатичної та адміністративно-технічних посад Секретаріату комісії.

Позачергову сесію у четвер, на якій були ухвалені ці рішення, скликала голова Дунайської комісії, посол України в Угорщині Любов Непоп.

Над результатом працювали Міністерство закордонних справ, Міністерство інфраструктури та Державна служба морського та річкового транспорту.

"Ми продовжуємо планомірну роботу з депутінізації усіх міжнародних організацій, комісій та інших міжнародних майданчиків", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, через війну РФ проти України 16 березня Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.