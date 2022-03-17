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Украина добилась отстранения РФ от работы в Дунайской комиссии

Четверг, 17 марта 2022, 18:17

Все российские представители потеряли полномочия в Дунайской комиссии после того, как в четверг она приняла постановление о военной агрессии РФ против Украины, нарушающей основные принципы Конвенции о режиме судоходства на Дунае.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Все российские представители утратили полномочия до восстановлению мира, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, отметил министр.

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Россияне отстранены от работы всех заседаний и рабочих органов Дунайской комиссии. Граждане РФ будут уволены с дипломатической и административно-технических должностей Секретариата комиссии.

Внеочередную сессию в четверг, на которой были приняты эти решения, созвала глава Дунайской комиссии посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Над результатом работали Министерство иностранных дел, Министерство инфраструктуры и Государственная служба морского и речного транспорта.

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"Мы продолжаем планомерную работу по депутинизации всех международных организаций, комиссий и других международных площадок", – отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, из-за войны РФ против Украины 16 марта Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

Темы: РосcияКулеба Дмитрий
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