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Парламент Латвії закликав ООН створити безпольотну зону над Україною

Четвер, 17 березня 2022, 18:31

Сейм Латвії ухвалив рішення, в якому закликає країни ООН негайно домовитися про заходи щодо створення безпольотної зони над Україною, щоб уберегти життя людей.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

У заяві "Про запровадження безпольотної зони над територією України та заходи з обмеження російської агресії", підготовленій комісією із закордонних справ, наголошується, що безпольотна зона над Україною необхідна також для гарантування безпеки українських атомних станцій.

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Парламент у заяві висловлює тверду підтримку Україні, її захисникам та народу у боротьбі проти російської агресії, а також підтверджує непохитну підтримку Латвією суверенітету та територіальної цілісності України.

Сейм посилається на резолюцію президента України Володимира Зеленського від 28 лютого, де він просить оголосити повітряний простір України безпольотною зоною. Депутати зазначають, що російські агресори використовують на території України дедалі більш нелюдську тактику та зброю, атакуючи цивільних осіб, і зараз ведуться масові бомбардування цивільних об'єктів.

Сейм нагадує про ухвалену 2 березня Генеральною асамблею ООН резолюцію про агресію Росії проти України та заяву Міжнародного суду ООН 16 березня з вимогою до Росії зупинити вторгнення в Україну.

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Депутати також закликають вжити заходів, щоб якнайшвидше забезпечити на території України безпечні гуманітарні коридори, а демократичні країни закрити свій повітряний простір і порти для російських літаків і суден.

Також парламент Латвії закликає країни НАТО та Європейського союзу посилити підтримку України, поставляючи військове екіпірування та зброю, щоб захистити її територію від агресії.

Парламент закликає ЄС посилити санкції проти Росії, доки вона не припинить агресію проти України та не виведе свої війська з її території. У резолюції наголошується, що санкції мають бути застосовані і до Білорусі, яка є причетною до війни Росії проти України.

Раніше у четвер аналогічне рішення із вимогою закрити небо над Україною ухвалив Сейм Литви.

Минулого тижня резолюцію із закликом до ООН закрити небо над Україною схвалив парламент Естонії. 

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Теми: Латвія
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