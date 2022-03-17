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Парламент Латвии призвал ООН создать бесполетную зону над Украиной

Четверг, 17 марта 2022, 21:31

Сейм Латвии принял решение, в котором призывает страны ООН немедленно договориться о мерах по созданию бесполетной зоны над Украиной, чтобы уберечь жизни людей.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

В заявлении "О введении бесполетной зоны над территорией Украины и мерах по ограничению российской агрессии", подготовленном комиссией по иностранным делам, подчеркивается, что бесполетная зона над Украиной необходима также для гарантирования безопасности украинских атомных станций.

Парламент в заявлении выражает твердую поддержку Украине, ее защитникам и народу в борьбе против российской агрессии, а также подтверждает непоколебимую поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сейм ссылается на резолюцию президента Украины Владимира Зеленского от 28 февраля, в которой он просит объявить воздушное пространство Украины бесполетной зоной. Депутаты отмечают, что российские агрессоры используют на территории Украины все более бесчеловечную тактику и оружие, атакуя гражданских лиц, и в настоящее время ведутся массовые бомбардировки гражданских объектов.

Сейм напоминает о принятой 2 марта Генеральной ассамблеей ООН резолюции об агрессии России против Украины и заявлении Международного суда ООН 16 марта с требованием к России остановить вторжение в Украину.

Депутаты также призывают принять меры, чтобы как можно быстрее обеспечить на территории Украины безопасные гуманитарные коридоры, а демократические страны — закрыть свое воздушное пространство и порты для российских самолетов и судов.

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Также парламент Латвии призывает страны НАТО и Европейского союза усилить поддержку Украины, поставляя военную экипировку и оружие, чтобы защитить ее территорию от агрессии.

Парламент призывает ЕС усилить санкции против России, пока она не прекратит агрессию против Украины и не выведет свои войска с ее территории. В резолюции отмечается, что санкции должны быть применены и к Беларуси, которая причастна к войне России против Украины.

Ранее в четверг такое же обращение к старнам ООН принял сейм Литвы.

На прошлой неделе резолюцию с призывом к ООН закрыть небо над Украиной одобрил парламент Эстонии.

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Темы: Латвия
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