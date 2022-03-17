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В окупантів вичерпуються запаси точних ракет – Генштаб

Денис КарловськийЧетвер, 17 березня 2022, 18:40
В окупантів вичерпуються запаси точних ракет – Генштаб
Фото ілюстративне: getty images

У російських окупантів вичерпуються запаси точних ракет "Калібр" морського базування та ракет для ОТРК "Іскандер".

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України

Дослівно: "У зв’язку з тим, що ворогом використано майже весь комплект крилатих ракет морського базування "Калібр" та оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" у ході перших двадцяти діб операції, він продовжує нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах інфраструктури та житлових кварталах великих міст з використанням озброєння невибіркової дії.

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Авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії збройних сил РФ зазнали значних втрат. Морально-психологічний стан льотного складу вкрай незадовільний. Продовжуються випадки подання рапортів на звільнення у зв’язку з небажанням брати участь в бойових діях на території України.

Українські захисники завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії у районах міст Харкова та Ізюма. Втрачено до 30 відсотків особового складу, озброєння і військової техніки. Окрім того, підрозділи сил оборони ліквідували командира 3-ї мотострілецької дивізії полковника Ігоря Ніколаєва"

Деталі: За даними української розвідки, російські окупанти планують провести чергову хвилю мобілізації на окупованих територіях Донеччини для комплектації підрозділів.

ВІДЕО ДНЯ

Генштаб повідомляє, що на тимчасово захопленій Херсонщині помітили, окрім підрозділів збройних сил РФ, перебування співробітників поліції Краснодарського краю та окупованого Криму. 

ФСБ залякує та тероризує місцеве населення Херсонщини, а також намагаються залучати населення до колаборації через так звану "місцеву поліцію" окупантів.

У зведенні зазначили, що ворог втратив наступальний потенціал та був зупинений на всіх напрямках. У російських загарбників наявні серйозні проблеми з постачанням та комунікаціями.

Крім того, російські окупанти продовжують скоювати воєнні злочини проти цивільного населення, порушуючи міжнародне гуманітарне право. Окремо згадали про блокаду Маріуполя та перешкоджання відкриттю "гуманітарних коридорів" для населення.

Що було раніше: Удень 17 березня Генштаб повідомив, що окупаційні війська РФ намагаються вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини, але підрозділи ЗСУ ведуть запеклий опір. Крім того, у зведенні зазначили, що ворог наносить ракетно-бомбові удари по об'єктах в областях, де не ведуться активні наземні бойові дії, як-то на Львівщині, Дніпропетровщині, Івано-Франківщині та Вінниччині.

оновлено 20:20
Теми: Збройні силивійнабойові діїокупація
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