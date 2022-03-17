У оккупантов исчерпываются запасы точных ракет – Генштаб

У российских оккупантов иссякают запасы точных ракет "Калибр" морского базирования и ракет для ОТРК "Искандер".

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Дословно: "В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилых кварталах крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.

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Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Утрачено до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева".

Детали: По данным украинской разведки, русские оккупанты планируют провести очередную волну мобилизации на оккупированных территориях Донбасса для комплектации подразделений.

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Генштаб сообщает, что на временно захваченной Херсонской области заметили, кроме подразделений вооруженных сил РФ, нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и оккупированного Крыма.

ФСБ запугивает и терроризирует местное население Херсона, а также пытаются склонить население к коллаборации через так называемую "местную полицию" оккупантов.

В сводке отметили, что враг потерял наступательный потенциал и был остановлен по всем направлениям. У российских захватчиков имеются серьезные проблемы со снабжением и коммуникациями.

Кроме того, русские оккупанты продолжают совершать военные преступления против гражданского населения, нарушая международное гуманитарное право. Отдельно упомянули о блокаде Мариуполя и препятствии открытию "гуманитарных коридоров" для населения.

Что было раньше: Днем 17 марта Генштаб сообщил, что оккупационные войска РФ пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но подразделения ВСУ ведут ожесточенное сопротивление.

Кроме того, в сводке отметили, что враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в областях, где не ведутся активные наземные боевые действия, например, во Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Винницкой области.