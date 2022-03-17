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У оккупантов исчерпываются запасы точных ракет – Генштаб

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 19:40
Фото иллюстративное: getty images

У российских оккупантов иссякают запасы точных ракет "Калибр" морского базирования и ракет для ОТРК "Искандер".

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины

Дословно: "В связи с тем, что враг использовал почти весь комплект крылатых ракет морского базирования "Калибр" и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в ходе первых двадцати суток операции, он продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры и жилых кварталах крупных городов с использованием вооружения неизбирательного действия.

Авиационные подразделения 960-го штурмового авиационного полка 4-й армии вооруженных сил РФ понесли значительные потери. Морально-психологическое состояние лётного состава крайне неудовлетворительное. Продолжаются случаи представления рапортов на увольнение в связи с нежеланием участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Украинские защитники нанесли значительные потери подразделениям из состава 252-го мотострелкового полка Западного военного округа, ведущих боевые действия в районах городов Харькова и Изюма. Утрачено до 30 процентов личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, подразделения сил обороны ликвидировали командира 3-й мотострелковой дивизии полковника Игоря Николаева".

Детали: По данным украинской разведки, русские оккупанты планируют провести очередную волну мобилизации на оккупированных территориях Донбасса для комплектации подразделений.

Генштаб сообщает, что на временно захваченной Херсонской области заметили, кроме подразделений вооруженных сил РФ, нахождение сотрудников полиции Краснодарского края и оккупированного Крыма.

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ФСБ запугивает и терроризирует местное население Херсона, а также пытаются склонить население к коллаборации через так называемую "местную полицию" оккупантов.

В сводке отметили, что враг потерял наступательный потенциал и был остановлен по всем направлениям. У российских захватчиков имеются серьезные проблемы со снабжением и коммуникациями.

Кроме того, русские оккупанты продолжают совершать военные преступления против гражданского населения, нарушая международное гуманитарное право. Отдельно упомянули о блокаде Мариуполя и препятствии открытию "гуманитарных коридоров" для населения.

Что было раньше: Днем 17 марта Генштаб сообщил, что оккупационные войска РФ пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но подразделения ВСУ ведут ожесточенное сопротивление. 

Кроме того, в сводке отметили, что враг наносит ракетно-бомбовые удары по объектам в областях, где не ведутся активные наземные боевые действия, например, во Львовской, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Винницкой области.

обновлено 20:20
Темы: Вооруженные силывойнабоевые действияоккупация
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