Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян, оскільки за війну в Україні, за його словами, відповідальний тільки Владімір Путін.

Про це Шольц написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - заявив канцлер Німеччини.

В окремому твіті Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України.

Раніше у четвер Шольц після промови президента Володимира Зеленського у Бундестазі заявив, що Берлін продовжить надавати підтримку Україні, але виключив військове втручання НАТО.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.