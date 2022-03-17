Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канцлер Шольц просить не обзивати і не бити росіян

Четвер, 17 березня 2022, 19:54

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян, оскільки за війну в Україні, за його словами, відповідальний тільки Владімір Путін.

Про це Шольц написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це", - заявив канцлер Німеччини.

В окремому твіті Шольц пообіцяв надати швидку підтримку людям, які втікають від війни з України. 

Раніше у четвер Шольц після промови президента Володимира Зеленського у Бундестазі заявив, що Берлін продовжить надавати підтримку Україні, але виключив військове втручання НАТО.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.

Теми: ШольцвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ППО України ударно розміняла другу сотню знищених російських літаків

Зеленський запросив Папу Римського в Україну

Усику дозволили виїзд. Планує в червні поїхати на бій-реванш із Джошуа

У Путіна сказали, за яких умов можуть використати ядерну зброю

виправлено від 18:03, ФОТОЧлен партії "Слуги народу" виїхав до Росії напередодні вторгнення в Україну

Під Маріуполем окупанти захопили евакуаційну колону – Верещук

Усі новини...
Шольц
Шольц і Макрон після розмови з Путіним зателефонували Зеленському
Макрон і Шольц провели чергову розмову з Путіним, говорили більше години
Сі Цзіньпін поговорив із Макроном і Шольцем про Україну: підтримує перемовини 
Останні новини
05:02
Вселенський патріарх приїде в Польщу підтримати українців
04:58
Корпорації прикриваються товарами першої необхідності, аби далі торгувати в РФ: хто вони
04:39
В Україні запроваджено контроль за зростанням цін на соціально значимі товари
04:00
ЗМІ: Захід подумує над виключенням Росії з G20
03:54
Блінкен і Столтенберг обговорили укріплення східного флангу НАТО
03:01
Графік евакуаційних потягів на 23 березня
02:36
Пентагон: Росіянам бракує не лише боєприпасів і їжі, а й палива для кораблів і теплого одягу
02:20
Росіяни в Бердянську викрали депутата від ОПЗЖ, його підприємства зупинили роботу
01:52
Росія спробує силою придушити протести українців – британська розвідка
01:50
Під нові санкції США потраплять більш ніж 300 російських депутатів
Усі новини...