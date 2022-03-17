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Канцлер Шольц просит не обзывать и не бить россиян

Четверг, 17 марта 2022, 19:54

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только Владимир Путин.

Об этом Шольц написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Совершенно недопустимо, когда у нас выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Он один отвечает за это", - заявил канцлер Германии.

В отдельном твите Шольц пообещал оказать быструю поддержку убегающим от войны украинцам.

Ранее в четверг Шольц после выступления президента Владимира Зеленского в Бундестаге заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, но исключил военное вмешательство НАТО.

Президент Владимир Зеленский считает, что Германия прилагается к постройке новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

Темы: ШольцвойнаРосcия
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