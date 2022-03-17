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Єрмак: Байден робить для України більше, ніж усі його попередники

Катерина ТищенкоЧетвер, 17 березня 2022, 19:16
Єрмак: Байден робить для України більше, ніж усі його попередники
Андрій Єрмак, фото Ельдара Сарахмана, УП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що нинішній президент США Джо Байден робить для України більше, ніж усі його попередники.

Джерело: Єрмак у Twitter

Дослівно: "Сполучені штати – наш надійний партнер. Нинішній президент США робить для України більше, ніж усі його попередники".

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Деталі: Єрмак розповів, що сказав про це у коментарі CNN.

Також він наголосив, що війна Росії проти України є злочинною, і світ це ясно бачить.

"Україна сьогодні захищає не лише себе, а і всі демократії, весь вільний світ", - підкреслив він.

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Теми: Андрій ЄрмакБайденСША
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