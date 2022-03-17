Єрмак: Байден робить для України більше, ніж усі його попередники

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що нинішній президент США Джо Байден робить для України більше, ніж усі його попередники.

Джерело: Єрмак у Twitter

Дослівно: "Сполучені штати – наш надійний партнер. Нинішній президент США робить для України більше, ніж усі його попередники".

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Деталі: Єрмак розповів, що сказав про це у коментарі CNN.

Також він наголосив, що війна Росії проти України є злочинною, і світ це ясно бачить.

"Україна сьогодні захищає не лише себе, а і всі демократії, весь вільний світ", - підкреслив він.