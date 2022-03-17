Ермак: Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники
Четверг, 17 марта 2022, 19:16
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что нынешний президент США Джо Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники.
Источник: Ермак в Twitter
Дословно: "Соединенные штаты – наш надежный партнер. Нынешний президент США делает для Украины больше, чем все его предшественники".
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Детали: Ермак рассказал, что сказал об этом в комментарии CNN.
Также он подчеркнул, что война России против Украины преступна, и мир это ясно видит.
"Украина сегодня защищает не только себя, но и все демократии, весь свободный мир", – отметил он.
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