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Ермак: Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 20:16
Андрей Ермак, фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что нынешний президент США Джо Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники.

Источник: Ермак в Twitter

Дословно: "Соединенные штаты – наш надежный партнер. Нынешний президент США делает для Украины больше, чем все его предшественники".

Детали: Ермак рассказал, что сказал об этом в комментарии CNN.

Также он подчеркнул, что война России против Украины преступна, и мир это ясно видит.

"Украина сегодня защищает не только себя, но и все демократии, весь свободный мир", – отметил он.

Темы: Андрей ЕрмакБайденСША
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