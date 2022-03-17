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Ермак: Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 19:16
Ермак: Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники
Андрей Ермак, фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что нынешний президент США Джо Байден делает для Украины больше, чем все его предшественники.

Источник: Ермак в Twitter

Дословно: "Соединенные штаты – наш надежный партнер. Нынешний президент США делает для Украины больше, чем все его предшественники".

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Детали: Ермак рассказал, что сказал об этом в комментарии CNN.

Также он подчеркнул, что война России против Украины преступна, и мир это ясно видит.

"Украина сегодня защищает не только себя, но и все демократии, весь свободный мир", – отметил он.

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Темы: Андрей ЕрмакБайденСША
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