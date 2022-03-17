70% росіян відчувають тривогу через соціально-економічну ситуацію – Forbes

Жінка стоїть біля пустих полиць у супермаркеті в Москві під вивіскою "Тысячи товаров" 16 березня. Фото: getty images

Соціологічне опитування встановило, що 70% жителів РФ відчувають тривогу через поточну соціально-економічну ситуацію.

Джерело: російський Forbes з посиланням на соціологічне дослідження "Аналітичного центру НАФІ"

Деталі: Лише 30% опитаних росіян зазначили, що їм вдається зберігати емоційну рівновагу та притлумлювати тривогу з огляду на поточну соціально-економічну ситуацію

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У дослідженні зазначили, що відносно менший рівень стресу зафіксували серед молоді віком від 18 до 24 років, людей із високим доходом та людей без вищої освіти. Також чоловіки були менш схильні відчувати тривогу порівняно із жінками.

Майже половина молоді не відчувають тривоги – 48% опитаних росіян віком 18-24 років.

Нагадаємо: Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, західні уряди та бізнес запровадили цілу низку суворих санкційних та обмежувальних заходів проти російського уряду та економічної системи. Через обмеження, накладені на російську фінансову систему, економісти прогнозують в Росії суттєву інфляцію зі здорожчанням основних товарів, продуктів харчування та житла, а також поступове зростання безробіття. Окремі економісти, спільно з керівництвом Міжнародного валютного фонду, допускають імовірність дефолту в Росії та, відповідно, девальвації рубля.

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З Росії вийшли визнані компанії майже в кожній царині економіки. Від фаст-фуду McDonald’s та Pepsi до технічних "гігантів" Apple i Samsung. Унаслідок обмежень в цивільній авіації, росіяни не можуть подорожувати літаками до країн Заходу, Японії, Південної Кореї, Австралії тощо.

Також через юридичні процедури, пов’язані зі санкціями, в кінотеатрах скасовано покази більшості популярних фільмів, а пересічний житель Росії повинен вдаватися до низки технологічних маніпуляцій, щоби подивитися серіали чи розважальний контент, зроблений закордоном.