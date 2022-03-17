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70% россиян испытывают тревогу из-за социально-экономической ситуации – Forbes

Денис КарловскийЧетверг, 17 марта 2022, 20:27
Женщина стоит у пустых полок в супермаркете в Москве под вывеской "Тысячи товаров" 16 марта. Фото: getty images

Социологический опрос установил, что 70% жителей РФ испытывают тревогу из-за текущей социально-экономической ситуации.

Источник: российский Forbes со ссылкой на социологическое исследование "Аналитического центра НАФИ"

Детали: Лишь 30% опрошенных россиян отметили, что им удается сохранять эмоциональное равновесие и подавлять тревогу с учетом текущей социально-экономической ситуации.

В исследовании отметили, что относительно меньший уровень стресса зафиксировали среди молодежи от 18 до 24 лет, людей с высоким доходом и людей без высшего образования. Также мужчины были менее склонны испытывать тревогу по сравнению с женщинами.

Почти половина русской молодежи не испытывают тревоги – 48% опрошенных россиян 18-24 лет.

Напомним: После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, западные правительства и бизнес ввели целый ряд строгих санкционных и ограничительных мер против российского правительства и экономической системы. Из-за ограничений, наложенных на российскую финансовую систему, экономисты прогнозируют в России существенную инфляцию с удорожанием основных товаров, продуктов питания и жилья, а также постепенный рост безработицы. Отдельные экономисты совместно с руководством Международного валютного фонда допускают вероятность дефолта в России и, соответственно, девальвации рубля.

Из России вышли признанные компании почти в каждой области экономики. От фаст-фуда McDonald's и Pepsi до технических "гигантов" Apple и Samsung. В результате ограничений в гражданской авиации, россияне не могут путешествовать самолетами в страны Запада, Японию, Южную Корею, Австралию и т.д.

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Также из-за юридических процедур, связанных с санкциями, в кинотеатрах отменены показы большинства популярных фильмов, а рядовой житель России должен прибегать к ряду технологических манипуляций, чтобы посмотреть сериалы или развлекательный контент, сделанный за границей.

Темы: Росcияэкономикапродуктысоциология
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