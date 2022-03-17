Байден назвав Путіна "кривавим диктатором" і "чистим головорізом"

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Владіміра Путіна "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".

Про це він сказав виступаючи у четвер на заході, присвяченому Дню Святого Патріка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

На щорічному обіді друзів Ірландії на Капітолійському пагорбі Байден назвав Путіна "кривавим диктатором, справжнім головорізом, який веде аморальну війну проти народу України".

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Підтримуючи санкції проти Росії та України, Байден сказав, що Ірландія також "платить велику ціну" за внесок, який він назвав "немалим".

"Нейтральна країна, Ірландія, активізувалася, і вони беруть на себе удар за те, що роблять", - сказав президент США.

У середу Байден вперше назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем".

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Посадовці США, включаючи Байдена, раніше не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини. Вони говорили, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.