Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден назвав Путіна "кривавим диктатором" і "чистим головорізом"

"Європейська правда"Четвер, 17 березня 2022, 19:32

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Владіміра Путіна "кривавим диктатором" і "чистим головорізом".

Про це він сказав виступаючи у четвер на заході, присвяченому Дню Святого Патріка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

На щорічному обіді друзів Ірландії на Капітолійському пагорбі Байден назвав Путіна "кривавим диктатором, справжнім головорізом, який веде аморальну війну проти народу України".

Реклама:

Підтримуючи санкції проти Росії та України, Байден сказав, що Ірландія також "платить велику ціну" за внесок, який він назвав "немалим".

"Нейтральна країна, Ірландія, активізувалася, і вони беруть на себе удар за те, що роблять", - сказав президент США.

У середу Байден вперше назвав президента Росії Владіміра Путіна "воєнним злочинцем".

ВІДЕО ДНЯ

Посадовці США, включаючи Байдена, раніше не заявляли, що в Україні скоюються воєнні злочини. Вони говорили, що триває розслідування щодо того, чи можна використовувати цей термін.

Теми: БайденПутінвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: