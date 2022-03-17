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Байден назвал Путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом"

"Европейская правда"Четверг, 17 марта 2022, 19:32

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "кровавым диктатором" и "чистым головорезом".

Об этом он сказал, выступая в четверг на мероприятии, посвященном Дню Святого Патрика, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

На ежегодном обеде друзей Ирландии на Капитолийском холме Байден назвал Путина "кровавым диктатором, настоящим головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины".

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"Нейтральная страна, Ирландия, активизировалась, и они берут на себя удар за то, что делают", – сказал президент США.

В среду Байден впервые назвал президента России Владимира Путина "военным преступником".

Чиновники США, включая Байдена, ранее не заявляли, что в Украине совершаются военные преступления. Они говорили, что идет расследование относительно того, можно ли использовать этот термин.

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Темы: БайденПутинвойна
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