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Шмигаль після дзвінка шахрая підказав Міноборони Британії кодове слово

Четвер, 17 березня 2022, 20:30

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на інформацію про дзвінок шахрая до міністра оборони Британії нібито від його імені, порадивши використовувати кодове слова "паляниця".

Джерело: прем’єр-міністр України у Twitter, "Європейська правда".

Дослівно: "Наступного разу, пане міністре Воллес, попросіть вимовити слово "паляниця", перш ніж почнете розмову. Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ може бачити, що правда за Україною".

Що передувало: Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер заявив, що з ним зв'язався шахрай, який видавав себе за прем'єр-міністра України.

Воллес сказав, що шахрай поставив кілька оманливих запитань, і, коли розмова стала підозрілою, він перервав дзвінок.

Напередодні Воллес підтвердив, що Британія поставить Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

Теми: Кабінет міністрівВелика Британія
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