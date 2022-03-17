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Шмигаль после звонка мошенника подсказал Минобороны Британии кодовое слово

Четверг, 17 марта 2022, 19:30

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на информацию о звонке мошенника к министру обороны Британии якобы от его имени, посоветовав использовать кодовое слово "паляница".

Источник: премьер-министр Украины в Twitter, "Европейская правда".

Дословно: "В следующий раз, господин министр Уоллес, попросите произнести слово "паляница", прежде чем начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир может видеть, что правда за Украиной".

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Что предшествовало: Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в четверг заявил, что с ним связался мошенник, выдававший себя за премьер-министра Украины.

Уоллес сказал, что мошенник задал несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, он прервал звонок.

Накануне Уоллес подтвердил, что Британия поставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

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Темы: Кабинет министровВеликобритания
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