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МЗС: Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України

Четвер, 17 березня 2022, 22:15

Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому, заявило МЗС України після переговорів міністрів закордонних справ двох країн у четвер.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС у четвер, пише "Європейська правда".

"Дмитро Кулеба висловив вдячність Мевлюту Чавушоглу за непохитну солідарність Туреччини з Україною, практичну політичну та гуманітарну підтримку, а також готовність розглянути можливість стати однією з держав-гарантів безпеки України в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Офіс президента України заявляє, що Україна намагається отримати безпекові гарантії від держав на майбутнє, щоб отримати захист від них у випадку нової агресії РФ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заяви, що України хоче укладення документу, у якому крок за кроком буде описано механізми, які будуть запущені у разі чергового нападу на Україну.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до Конгресу США в вівторок закликав до створення нового об'єднання держав U-24, яке могло б протягом доби надавати всю необхідну допомогу, у тому числі збройну, для негайної зупинки конфліктів.

Теми: Туреччинавійна
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