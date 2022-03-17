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МИД заявляет, что Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем

Четверг, 17 марта 2022, 22:15

Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины в будущем, заявил МИД Украины после переговоров министров иностранных дел двух стран в четверг.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД в четверг, пишет "Европейская правда".

"Дмитрий Кулеба выразил благодарность Мевлюту Чавушоглу за непреклонную солидарность Турции с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем", - говорится в сообщении.

Офис президента Украины заявляет, что Украина пытается получить гарантии безопасности от государств на будущее, чтобы получить защиту от них в случае новой агрессии РФ.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина хочет заключения документа, в котором шаг за шагом будут описаны механизмы, которые будут запущены в случае очередного нападения на Украину.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении к Конгрессу США во вторник призвал к созданию нового объединения государств U-24, которое могло бы в течение суток оказывать всю необходимую помощь, в том числе вооруженную, для немедленной остановки конфликтов.

Темы: Турциявойна
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