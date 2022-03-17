У Раді відповіли Шольцу, який не бачить провини росіян у війні проти України
Четвер, 17 березня 2022, 21:25
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який заявив, що у війні проти України винен лише президент РФ Володимир Путін, а не громадяни Росії.
Джерело: Стефанчук у Facebook
Пряма мова: "Пане канцлер Олаф Шольц, Ви справді вважаєте, що один Путін вбиває наших дітей, руйнує наші міста, нищить нашу країну?
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А росіяни ні до чого? Вони просто підтримують його політику? А російські військові ні до чого? Вони просто виконують його наказ?
Не обманюйте себе. Просто хочу нагадати, що під час Нюрнберзького процесу, нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом "я просто виконував наказ".
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Передісторія:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про неприпустимість образ та нападів на росіян, оскільки за війну в Україні, за його словами, відповідальний тільки Володимир Путін.
- Раніше у четвер Шольц після промови президента Володимира Зеленського у Бундестазі заявив, що Берлін продовжить надавати підтримку Україні, але виключив військове втручання НАТО.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що Німеччина докладається до побудови нової стіни у Європі, коли гальмує вступ України до європейських інституцій.