В Раде ответили Шольцу, который не видит вины россиян в войне против Украины

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил канцлеру Германии Олафу Шольцу, заявившему, что в войне против Украины виноват только президент РФ Владимир Путин, а не граждане России.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Господин канцлер Олаф Шольц, Вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну?"

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А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А русские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ?

Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ".

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