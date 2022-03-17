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В Раде ответили Шольцу, который не видит вины россиян в войне против Украины

Алена МазуренкоЧетверг, 17 марта 2022, 21:25
В Раде ответили Шольцу, который не видит вины россиян в войне против Украины
Олаф Шольц, ФОТО: GETTY IMAGES

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил канцлеру Германии Олафу Шольцу, заявившему, что в войне против Украины виноват только президент РФ Владимир Путин, а не граждане России.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь: "Господин канцлер Олаф Шольц, Вы действительно считаете, что один Путин убивает наших детей, разрушает наши города, уничтожает нашу страну?"

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А россияне ни при чем? Они просто поддерживают его политику? А русские военные ни при чем? Они просто выполняют его приказ?

Не обманывайтесь. Просто хочу напомнить, что во время Нюрнбергского процесса никому не удалось получить оправдательный приговор с аргументом "я просто выполнял приказ".

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Предыстория:

  • Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян, поскольку за войну в Украине, по его словам, ответственен только Владимир Путин.
  • Ранее в четверг Шольц после выступления президента Владимира Зеленского в Бундестаге заявил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Украине, но исключил военное вмешательство НАТО.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Германия прилагается к постройке новой стены в Европе, когда тормозит вступление Украины в европейские институты.

Темы: ГерманияРосcияУкраинавойна
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