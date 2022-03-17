Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пілоти ВПС Білорусі у четвер відпрацьовують імітацію стрільби - ЗМІ

Четвер, 17 березня 2022, 21:45

Над Мінськом у четвер увесь вечір відбуваються навчальні польоти гелікоптерів Міністерства надзвичайних ситуацій та Військово-повітряних сил Республіки Білорусь.

Джерело: Беларускі Гаюн.

Деталі: Згідно з інформацією, весь вечір у районі аеродрому Липки відбуваються навчальні польоти МНС, а в районі аеродрому у Мачулищах – навчальні польоти гелікоптерів ВПС РБ.

Реклама:

Дослівно: "Примітно, що пілоти гелікоптерів ВПС РБ, зокрема Мі-24, відпрацьовують не лише польоти, а й імітацію стрільби".

Теми: Білорусьвійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
В МЗС пояснили, чому послам РФ та Білорусі не місце на врученні Нобелівської премії
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: