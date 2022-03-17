Пілоти ВПС Білорусі у четвер відпрацьовують імітацію стрільби - ЗМІ
Четвер, 17 березня 2022, 22:45
Над Мінськом у четвер увесь вечір відбуваються навчальні польоти гелікоптерів Міністерства надзвичайних ситуацій та Військово-повітряних сил Республіки Білорусь.
Джерело: Беларускі Гаюн.
Деталі: Згідно з інформацією, весь вечір у районі аеродрому Липки відбуваються навчальні польоти МНС, а в районі аеродрому у Мачулищах – навчальні польоти гелікоптерів ВПС РБ.
Дослівно: "Примітно, що пілоти гелікоптерів ВПС РБ, зокрема Мі-24, відпрацьовують не лише польоти, а й імітацію стрільби".
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