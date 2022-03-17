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Пилоты ВВС Беларуси в четверг отрабатывают имитацию стрельбы - СМИ  

Четверг, 17 марта 2022, 22:45

Над Минском в четверг весь вечер проходят учебные полёты вертолётов Министерства чрезвычайных ситуаций и Военно-воздушных сил Республики Беларусь.

Источник: Беларускі Гаюн.

Детали: Согласно информации, весь вечер в районе аэродрома Липки проходят учебные полёты МЧС, а в районе аэродрома в Мачулищах — учебные полёты вертолётов ВВС РБ. 

Дословно: "Примечательно, что пилоты вертолётов ВВС РБ, в частности Ми-24, отрабатывают не только полёты, но и имитацию стрельбы".

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Темы: Беларусьвойнаармия
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