Ворог просунувся в Рубіжному на Луганщині – голова ОВА

На Луганщині найважча ситуація станом на четвер у Рубіжному, там російські окупанти змогли просунутися.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Дослівно: "Обстріли не вщухають по всій лінії Луганського фронту.

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Найважче у Рубіжному (ворог просунувся, проте ЗСУ будуть докладати максимум зусиль, щоб не дати ворогу захопити місто)".

Деталі: Гайдай повідомив також про обстріли росіян по Сєвєродонецьку, Попасній, Лисичанську, Кремінній.

"Якщо раніше вибірково був обстріл, то сьогодні вони квадрат за квадратом знищують як Рубіжне, так і Сєвєродонецьк, інші населені пункти", - додав він.