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Враг продвинулся в Рубежном Луганской области – глава ОВА

Катерина ТищенкоЧетверг, 17 марта 2022, 23:12

В Луганской области самая тяжелая ситуация по состоянию на четверг в Рубежном, там российские оккупанты смогли продвинуться.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Дословно: "Обстрелы не утихают по всей линии Луганского фронта.

Труднее всего в Рубежном (враг продвинулся, однако ВСУ будут прилагать максимум усилий, чтобы не дать врагу захватить город)".

Детали: Гайдай сообщил также об обстрелах русских по Северодонецку, Попасной, Лисичанску, Кременной.

"Если раньше выборочно был обстрел, то сегодня они квадрат за квадратом уничтожают как Рубежное, так и Северодонецк, другие населенные пункты", – добавил он.

Темы: Луганская областьвойна
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