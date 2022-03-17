Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Портові працівники Швеції оголосили блокаду російських суден

Четвер, 17 березня 2022, 23:17

Шведська профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду суден, що пов’язані з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала лист міністру інфраструктури Томасу Енероту із закликом припинити обслуговувати російські та пов'язані з Росією судна в шведських портах - інакше вони самі ініціюють блокаду.

На зборах у четевер керівництво профспілки вирішило втілити обіцянку у життя.

"Ми повідомили організацію роботодавців та посередницький інститут про те, що буде запроваджено блокаду", - сказав Ерік Хельгесон, віцеголова шведської профспілки портових робітників, додавши, що блокада розпочнеться 28 березня, але за потреби профспілка готова діяти і раніше.

Блокада пошириться на судна, що прямують у Росію та з Росії, судна, що перевозять російські товари, та судна, що належать Росії.

Блокада означає, що всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування та швартування суден будуть заблоковані у шведських портах.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах та цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити, залежно від наших умов", - додав Ерік Хельгесон.

Теми: ШвеціяРосіясанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Наступний раунд переговорів між Україною і РФ пройде у Туреччині

300 пар взуття на березі Дунаю: у Будапешті вшанували вбитих у Драмтеатрі Маріуполя

Жодна країна світу не визнає так звані "референдуми" на Донбасі, проведені Росією – МЗС

Херсонці знову зібралися на мітинг проти окупації: росіяни застосували газові гранати - ЗМІ

Зеленський дав інтерв'ю російським ЗМІ

Львівська нафтобаза теж повністю знищена російською ракетою – ОДА

Усі новини...
Швеція
Швеція надасть Україні ще 5000 одиниць протитанкової зброї
Швеція збільшить витрати на оборону на $300 млн в цьому році
"Ми срали на ваші санкції": посол Росії у Швеції дав інтерв'ю
Останні новини
19:28
Низку держпідприємств зобов'язали терміново переказати дивіденди до бюджету
19:10
Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ
19:00
Кінопремія Оскар-2022: де та о котрій транслюватимуть нагородження
18:56
Близького до Медведчука політтехнолога Погребинського обшукали, але не затримували
18:55
Понад 40 великих міжнародних компаній продовжують працювати в РФ без обмежень
18:38
Сіверський напрямок: ЗСУ знищили колону окупантів і захопили техніку
18:33
Все, що путін робить з Україною, йому дозволяє світ – Михайло Ткач
18:20
Укрзалізниця запускає в Києві повноцінний кільцевий маршрут електрички
18:11
Перемога у Тростянці: ЗСУ повідомили про самогубство одного командира РФ і звільнення іншого
18:03
В Ірландії підтримка вступу в НАТО зросла до рекордного рівня після нападу РФ на Україну
Усі новини...