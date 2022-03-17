Портовые работники Швеции объявили блокаду российских судов
Шведский профсоюз портовых работников решил инициировать блокаду судов, связанных с Россией.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.
Две недели назад профсоюз портовых рабочих Швеции направил письмо министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в шведских портах – иначе они сами инициируют блокаду.
На собрании в четверг руководство профсоюза решило воплотить обещание в жизнь.
"Мы сообщили организацию работодателей и посреднический институт о том, что будет введена блокада", - сказал Эрик Хельгесон, вице-голова шведского профсоюза портовых рабочих, добавив, что блокада начнется 28 марта, но при необходимости профсоюз готов действовать и раньше.
Блокада распространится на суда, следующие в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и принадлежащие России суда.
Блокада означает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.
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"Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать в зависимости от наших условий", - добавил Эрик Хельгесон.