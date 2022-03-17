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Портовые работники Швеции объявили блокаду российских судов

Четверг, 17 марта 2022, 23:17

Шведский профсоюз портовых работников решил инициировать блокаду судов, связанных с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

Две недели назад профсоюз портовых рабочих Швеции направил письмо министру инфраструктуры Томасу Энероту с призывом прекратить обслуживать российские и связанные с Россией суда в шведских портах – иначе они сами инициируют блокаду.

На собрании в четверг руководство профсоюза решило воплотить обещание в жизнь.

"Мы сообщили организацию работодателей и посреднический институт о том, что будет введена блокада", - сказал Эрик Хельгесон, вице-голова шведского профсоюза портовых рабочих, добавив, что блокада начнется 28 марта, но при необходимости профсоюз готов действовать и раньше.

Блокада распространится на суда, следующие в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и принадлежащие России суда.

Блокада означает, что все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка судов будут заблокированы в шведских портах.

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"Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и ​​гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать в зависимости от наших условий", - добавил Эрик Хельгесон.

Темы: ШвецияРосcиясанкции
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