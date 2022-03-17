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Білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл – ЗМІ

Альона Мазуренко Четвер, 17 березня 2022, 22:31
Білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл – ЗМІ
фото: Генштаб

Білоруське видання повідомляє, що білоруських солдатів-строковиків використовую як чорноробів для російської армії, зокрема, вони відмивають танки армії РФ від останків російських солдатів.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на історію білоруського солдата-строковика та його батьків

Білоруський строковик, який викликався до однієї з частин на заході країни нещодавно зателефонував батькам із незнайомого номера з проханням привезти ліків від блювоти та нудоти під Гомель.

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Пряма мова: "Перша думка - що син в українському полоні і поранений. Тому відразу сказали: давай кажи як є, чому ти не в своїй частині, навіщо тобі ліки, де ти перебуваєш?"

Деталі: Виявилося, що хлопець у районі Комарина, під Гомелем, і разом з іншими солдатами-строковиками бере участь у відновленні підбитої та зламаної російської техніки (Комарин - останній населений пункт у Білорусі на дорозі до українського Чорнобиля до Прип'яті. Ця дорога повністю зайнята російськими військами, які там здійснюють забезпечення своїх сил під Києвом - ред.).

Ліки від блювоти йому були потрібні, тому що вони там відмивають техніку, яка постраждала в боях, і, як він висловився, має фрагменти людських тіл, останків, від чого хлопців нудить.

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Виданню також вдалося знайти родичів інших солдатів, які підтвердили, що чули від своїх дітей фрази на кшталт "під Гомелем миємо танки".

Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
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