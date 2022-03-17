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Білоруські строковики відмивають російські танки від останків тіл – ЗМІ

Мазуренко Альона Четвер, 17 березня 2022, 23:31
фото: Генштаб

Білоруське видання повідомляє, що білоруських солдатів-строковиків використовую як чорноробів для російської армії, зокрема, вони відмивають танки армії РФ від останків російських солдатів.

Джерело: "Наша Ніва" з посиланням на історію білоруського солдата-строковика та його батьків

Білоруський строковик, який викликався до однієї з частин на заході країни нещодавно зателефонував батькам із незнайомого номера з проханням привезти ліків від блювоти та нудоти під Гомель.

Пряма мова: "Перша думка - що син в українському полоні і поранений. Тому відразу сказали: давай кажи як є, чому ти не в своїй частині, навіщо тобі ліки, де ти перебуваєш?"

Деталі: Виявилося, що хлопець у районі Комарина, під Гомелем, і разом з іншими солдатами-строковиками бере участь у відновленні підбитої та зламаної російської техніки (Комарин - останній населений пункт у Білорусі на дорозі до українського Чорнобиля до Прип'яті. Ця дорога повністю зайнята російськими військами, які там здійснюють забезпечення своїх сил під Києвом - ред.).

Ліки від блювоти йому були потрібні, тому що вони там відмивають техніку, яка постраждала в боях, і, як він висловився, має фрагменти людських тіл, останків, від чого хлопців нудить.

Виданню також вдалося знайти родичів інших солдатів, які підтвердили, що чули від своїх дітей фрази на кшталт "під Гомелем миємо танки".

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Теми: БілорусьРосіявійнаУкраїна
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