Белорусские срочники отмывают российские танки от останков тел – СМИ

Белорусское издание сообщает, что белорусских солдат-срочников использую как чернорабочих для российской армии, в частности, они отмывают танки армии РФ от останков российских солдат.

Источник: "Наша Ніва" со ссылкой на историю белорусского солдата-срочника и его родителей

Белорусский срочник, который призывался в одну из частей на западе страны недавно позвонил родителям с незнакомого номера с просьбой привезти лекарств от рвоты и тошноты под Гомель.

Прямая речь: "Первая мысль – что сын в украинском плену и ранен. Поэтому сразу сказали: давай говори как есть, почему ты не в своей части, для чего тебе лекарство, где ты находишься?"

Детали: Оказалось, что парень в районе Комарина, под Гомелем, и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники (Комарин - последний населенный пункт в Беларуси на дороге к украинскому Чернобылю вздож Припяти. Эта дорога полностью занята российскими войсками, которые по ней осуществляют обеспечение своих сил под Киевом - ред.).

Лекарства от рвоты ему нужны, потому что они с ребятами отмывают технику, которая пострадала в боях, и, как он выразился, имеет на себе фрагменты человеческих тел, останков, от чего парней тошнит.

Изданию также удалось найти родственников других солдат, которые подтвердили, что слышали от своих детей фразы вроде "под Гомелем моем танки".