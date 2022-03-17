Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше ніж за Олімпіаду

Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом країни-окупанта Володимиром Путіним "хоч завтра".

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю УП, яке вийде 18 березня

Пряма мова: "Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова".

Деталі: Міністр також детально пояснив, що на зустрічах делегацій України та Росії, які зараз відбуваються, є ряд питань, які переговорники самостійно не можуть вирішити.

Пряма мова: "Вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандату на вирішення всіх питань.

Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували".

"Поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою.

А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності".

"Всі зосереджені на цих речах, президент Зеленський, голова Офісу Андрій Єрмак, прем'єр-міністр, міністерство оборони, МЗС – всі працюють над тим, щоб в України була якомога сильніша позиція. Це зараз ключове".

Більше деталей: УП також запитувала міністра, де може відбуватися зустріч Зеленського з Путіним.

Пряма мова: "Конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч.

Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор".