Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше ніж за Олімпіаду

Роман КравецьЧетвер, 17 березня 2022, 22:46
Кулеба: Змагання за місце зустрічі Зеленського й Путіна більше ніж за Олімпіаду
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з президентом країни-окупанта Володимиром Путіним "хоч завтра".

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю УП, яке вийде 18 березня

Пряма мова: "Президент Зеленський до цієї зустрічі готовий. Його позиція чітка, вона сформульована з усіх питань, і Україна до цієї розмови готова".

Реклама:

Деталі: Міністр також детально пояснив, що на зустрічах делегацій України та Росії, які зараз відбуваються, є ряд питань, які переговорники самостійно не можуть вирішити.

Пряма мова: "Вони можуть ще 25 годин на добу сидіти, дивитися один на одного, щось розказувати, але вони просто не мають мандату на вирішення всіх питань.

Тому зараз якраз інша була б логіка корисна. Тобто зустрілися, домовилися про ключові параметри, переговорники сіли і все відшліфували".

ВІДЕО ДНЯ

"Поки цього немає, ми продовжуємо робити свою роботу, тобто робити все для того, щоб на переговорах позиція України була якомога сильнішою.

А для цього, як я вже казав, Збройні сили і всі сили оборони завдають втрат ворогу, дипломати організовують додаткові санкції і спільно з міністерством оборони дипломати працюють над постачанням необхідної зброї для зміцнення нашої обороноздатності".

"Всі зосереджені на цих речах, президент Зеленський, голова Офісу Андрій Єрмак, прем'єр-міністр, міністерство оборони, МЗС – всі працюють над тим, щоб в України була якомога сильніша позиція. Це зараз ключове".

Більше деталей: УП також запитувала міністра, де може відбуватися зустріч Зеленського з Путіним.

Пряма мова: "Конкуренція, уже там змагання між різними країнами, щоб прийняти цю зустріч.

Я можу сказати, що змагання за право провести зустріч Зеленського і Путіна більш запекле, ніж змагання за проведення Олімпійських ігор".

Теми: Кулеба ДмитроЗеленськийПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський про нову тактику війни: Коли супротивник не знає, чого чекати
Віталій Кім: Нас все більше — росіян все менше, готуємося до посівної
Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
7 годин з мішком на голові – мер Мелітополя розповів про своє викрадення
Останні новини
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
Усі новини...
Реклама: