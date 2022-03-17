Кулеба: Соревнование за место встречи Зеленского и Путина больше, чем Олимпийских игр

Президент Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом страны-оккупанта Владимиром Путиным "хоть завтра".

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью УП, которое выйдет 18 марта

Прямая речь: "Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам, и Украина к этому разговору готова".

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Детали: Министр также подробно объяснил, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас проходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.

Прямая речь: Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов.

Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезна. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали".

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"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее.

А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности".

"Все сосредоточены на этих вещах, президент Зеленский, глава ОПУ Андрей Ермак, премьер-министр, министерство обороны, МИД – все работают над тем, чтобы у Украины была как можно более сильная позиция. Это сейчас ключевое".

Больше деталей: УП также спрашивала министра, где может пройти встреча Зеленского с Путиным.

Прямая речь: "Конкуренция, уже там соревнования между разными странами, чтобы принять эту встречу.

Я могу сказать, что соревнование за право провести встречу Зеленского и Путина более жесткое, чем соревнование за проведение Олимпийских игр".