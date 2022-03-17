СБУ: Хакери з РФ атакували українські ЗМІ й розміщували символіку окупантів

Низка українських-онлайн ЗМІ у четвер зазнали хакерської атаки з Російської Федерації. Зокрема, на них було розміщено заборонену в Україні символіку, яку використовують окупанти.

Джерело: пресслужба СБУ.

Деталі: правоохоронці провели ретельну перевірку, а також відзвітували про ліквідацію загрози й відновлення роботи ресурсів.

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Дослівно: "Зауважимо, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах. Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки.

Їхні дії будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством, зокрема, в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності. Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності".