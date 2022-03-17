СБУ: Хакеры из РФ атаковали украинские СМИ и размещали символику оккупантов

Ряд украинских-онлайн СМИ в четверг подверглись хакерской атаке из Российской Федерации. В частности, на них была размещена запретная в Украине символика, которую используют оккупанты.

Источник: пресс-служба СБУ.

Подробности: правоохранители провели тщательную проверку, а также отчитались о ликвидации угрозы и возобновлении работы ресурсов.

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Дословно: "Заметим, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах. Уже идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки.

Их действия будут квалифицированы согласно действующему законодательству, в частности, в контексте поддержки страны, совершающей преступления против человечества и человечности. Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности".