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СБУ: Хакеры из РФ атаковали украинские СМИ и размещали символику оккупантов

Пятница, 18 марта 2022, 00:30

Ряд украинских-онлайн СМИ в четверг подверглись хакерской атаке из Российской Федерации. В частности, на них была размещена запретная в Украине символика, которую используют оккупанты.

Источник: пресс-служба СБУ.

Подробности: правоохранители провели тщательную проверку, а также отчитались о ликвидации угрозы и возобновлении работы ресурсов.

Дословно: "Заметим, что в результате атаки не пострадали никакие персональные данные или информация, содержащаяся на ресурсах. Уже идентифицированы сети и серверы, которые злоумышленники использовали для атаки.

Их действия будут квалифицированы согласно действующему законодательству, в частности, в контексте поддержки страны, совершающей преступления против человечества и человечности. Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения виновных к ответственности".

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Темы: СБУРосcиявойнакибербезопасность
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