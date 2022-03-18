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Зеленського і українців хочуть номінувати на Нобелівську премію миру

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 березня 2022, 00:40
фото: ОП

Група чинних та колишніх європейських політиків просить змінити термін подачі заявок на Нобелівську премію миру, щоб номінувати українського президента Володимира Зеленського та народ України.

Джерело: лист від політиків до Нобелівського комітету від 11 березня

Дослівно: "У світлі історично безпрецедентних подій ми закликаємо Комітет з Нобелівської премії миру знову відкрити та переглянути процедуру висування кандидатур на Нобелівську премію миру 2022 року.

Світ вражений зображеннями війни з України. Мільйони сімей зараз живуть у страху, їхнім будинкам та засобам для існування загрожують бомбардування та загарбницька армія.

Ми є свідками мужності народу України, який вистояв у цій війні, розв'язаній проти нього Російською Федерацією.

Сміливі українські чоловіки та жінки борються за збереження демократії та самоврядування.

Від непокірного демократично обраного президента України Володимира Зеленського до людини, котра зі сльозами на очах прощається зі своєю сім'єю, щоб боротися за свою країну, люди по всій Україні повстають, щоб протистояти силам авторитаризму.

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Ми вважаємо, що зараз час показати народу України, що світ на його боці. Тому ми смиренно закликаємо вас, Комітет, розглянути таке:

Продовження та, таким чином, повторне відкриття процедури висування кандидатур на Нобелівську премію миру до 31 березня 2022 року, щоб дозволити висування на Нобелівську премію миру президента Зеленського та народу України.

Деталі: У своєму зверненні політики зазначають, що прямо зараз і в усьому світі всі співгромадяни-демократи ставлять одне й те саме питання: що ми можемо зробити, щоб підтримати народ України?

У листі також зазначають, що хоча це "порушення процедури", але це порушення виправдане ситуацією: "Наш демократичний обов'язок — протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та своє право на самоврядування".

Серед підписантів – колишній міністр закордонних справ Естонії, член Європарламенту Урмас Пает, колишній прем’єр-міністр Естонії Андрус Ансіп, директор з політичних питань Гаазького центру стратегічних досліджень та колишній член парламенту Ган тен Бруке, член Європарламенту та віцепрезидент EV Естер де Ланж, член Європарламенту Катрін Лангензіпен, колишні міністри оборони Нідерландів Анк Бейлевелд та Йоріс Воргоєв, колишні міністри закордонних справ Нідерландів Бернард Бот, Берт Коендерс та Максим Ферхаген, колишній віцепрем’єр-міністр Нідерландів, прем’єр-міністр Європарламенту Гай Верхофстадт та інші.

Нобелівська премія миру – одна з шести Нобелівських премій. Її мають присуджувати тому, хто "зробить найбільший або найкращий внесок у дружні стосунки між націями; в скасування, або скорочення армій, що існують, та в проведення, або агітацію мирних з’їздів".

Номінації повинні бути подані до 1 лютого.

Теми: Нобелівська преміяЗеленськийвійнаРосія
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