Зеленского и украинцев хотят номинировать на Нобелевскую премию мира

Группа действующих и бывших европейских политиков просит изменить сроки подачи заявок на Нобелевскую премию мира, чтобы номинировать украинского президента Владимира Зеленского и народ Украины.

Источник: письмо от политиков в Нобелевский комитет от 11 марта

Дословно: "В свете исторически беспрецедентных событий мы почтительно призываем Комитет по Нобелевской премии мира вновь открыть и пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира 2022 года.

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Мир потрясен изображениями войны, исходящими из Украины. Миллионы семей сейчас живут в страхе, их домам и средствам к существованию угрожают бомбардировки и захватническая армия.

Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Российской Федерацией.

Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления.

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От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до человека, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы сражаться за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять силам авторитаризма…

Мы считаем, что сейчас самое время показать народу Украины, что мир на его стороне. Поэтому мы смиренно призываем вас, Комитет, рассмотреть следующее:

Продление и, таким образом, повторное открытие процедуры выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года, чтобы разрешить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины.

Детали: В своем обращении политики отмечают, что прямо сейчас и во всем мире все сограждане-демократы задаются одним и тем же вопросом: что мы можем сделать, чтобы поддержать народ Украины?

В письме также отмечают, что хоть это "нарушение процедуры", но это нарушение оправдано нынешней ситуацией: "Наш демократический долг — противостоять авторитаризму и поддерживать народ, борющийся за демократию и свое право на самоуправление".

Среди подписантов – бывший министр иностранных дел Эстонии, член Европейского парламента Урмас Паэт, бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, директор по политическим вопросам Гаагского центра стратегических исследований и бывший член парламента Ган тен Бруке, член Европейского парламента и вице-президент EV Эстер де Ланж, член Европарламента Катрин Лангензипен, бывшие министры обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и Йорис Воргоев, бывшие министры иностранных дел Нидерландов Бернард Бот, Берт Коэндерс и Максим Ферхаген, бывший вице-премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Европарламента Гай Верхофстадт и другие.

Нобелевская премия мира – одна из шести Нобелевских премий. Ее должны присуждать тому, кто "внесет наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену, или сокращение существующих армий и в проведение, или агитацию мирных съездов".

Номинации должны быть представлены до 1 февраля.