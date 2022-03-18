Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США може відхилити заборони імпорту енергоносіїв із РФ – ЗМІ

П'ятниця, 18 березня 2022, 00:41

Сенатори вважають суперечливою ініціативу про встановлення ембарго на імпорт російських енергоносіїв.

Як повідомляє  "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела у Сенаті, пише CNN.

Минулого тижня цей законопроект схвалила Палата представників – нижняя палата конгрессу США.  Попри це, за даними CNN, сенатори вважають цю ініціативу суперечливою.

При цьому ледь не єдиним, хто публічно її критикує є  сенатора Джо Манчін, який очолює комітет з питань енергетики. За його словами, законопроект Палати представників слабший за ініціативу виконавчої влади, а тому він  жодних причин для підтримувати ініціативу, який не відповідає урядовій політиці.

Нагадаємо, 8 березня у Білому домі оголосили про зупинення імпорту російської нафти та газу

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАРосіясанкції
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоХерсон: люди вийшли на мітинг, окупанти розпилили сльозогінний газ

Кремль відреагував на слова Зеленського про референдум щодо компромісів

Медведчука шукають у багатьох містах. Немає даних, що він перетнув кордон – Венедіктова

"Морпіхи" РФ, що мали десантуватися біля Одеси, знищені - речник оперштабу

фото В полон потрапив російський підполковник: на ньому були труси ЗСУ

Ломаченко відмовився від бою з Камбососом, щоб захищати Україну

Усі новини...
США
США пригрозили Китаю наслідками за підтримку війни в Україні
Єрмак: Байден робить для України більше, ніж усі його попередники
Макрон заявив, що Франція має готуватися до "війни високої інтенсивності у Європі"
Останні новини
14:24
В Європарламенті підтримали направлення військової місії НАТО в Україну
14:19
Росію залишили 50 тисяч айтівців, ще 100 тисяч готуються
14:08
У Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, в якій були діти, загорівся дах
14:04
Пєсков про величезні втрати Росії в Україні: Не можу коментувати
13:53
Москві знову вдалося провести виплату за євробондами
13:43
Зеленський виступив за посередницьку роль Ватикану у війні з РФ
13:34
НБУ перерахував на потреби військових майже 12,6 мільярдів: скільки залишилось на рахунку
13:27
Росіяни вишукують нові сили і перегруповуються - зведення Генштабу
13:26
Міністр фінансів Німеччини: потрібен "план Маршалла" для України
13:25
відеоХерсон: люди вийшли на мітинг, окупанти розпилили сльозогінний газ
Усі новини...