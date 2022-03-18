Сенат США може відхилити заборони імпорту енергоносіїв із РФ – ЗМІ

Сенатори вважають суперечливою ініціативу про встановлення ембарго на імпорт російських енергоносіїв.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела у Сенаті, пише CNN.

Минулого тижня цей законопроект схвалила Палата представників – нижняя палата конгрессу США. Попри це, за даними CNN, сенатори вважають цю ініціативу суперечливою.

При цьому ледь не єдиним, хто публічно її критикує є сенатора Джо Манчін, який очолює комітет з питань енергетики. За його словами, законопроект Палати представників слабший за ініціативу виконавчої влади, а тому він жодних причин для підтримувати ініціативу, який не відповідає урядовій політиці.

Нагадаємо, 8 березня у Білому домі оголосили про зупинення імпорту російської нафти та газу.