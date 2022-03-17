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Сенат США може відхилити заборони імпорту енергоносіїв із РФ – ЗМІ

Четвер, 17 березня 2022, 23:41

Сенатори вважають суперечливою ініціативу про встановлення ембарго на імпорт російських енергоносіїв.

Як повідомляє  "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела у Сенаті, пише CNN.

Минулого тижня цей законопроект схвалила Палата представників – нижняя палата конгрессу США.  Попри це, за даними CNN, сенатори вважають цю ініціативу суперечливою.

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При цьому ледь не єдиним, хто публічно її критикує є  сенатора Джо Манчін, який очолює комітет з питань енергетики. За його словами, законопроект Палати представників слабший за ініціативу виконавчої влади, а тому він  жодних причин для підтримувати ініціативу, який не відповідає урядовій політиці.

Нагадаємо, 8 березня у Білому домі оголосили про зупинення імпорту російської нафти та газу

Теми: СШАРосіясанкції
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