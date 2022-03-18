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Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из РФ – СМИ

Пятница, 18 марта 2022, 00:41

Сенаторы считают противоречивой инициативу по установлению эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники в Сенате, пишет CNN.

На прошлой неделе этот законопроект одобрила Палата представителей – нижняя палата конгресса США. Тем не менее, по данным CNN, сенаторы считают эту инициативу противоречивой.

При этом едва ли не единственным, кто публично ее критикует, является сенатора Джо Манчин, который возглавляет комитет по вопросам энергетики. По его словам, законопроект Палаты представителей слабее инициативы исполнительной власти, а потому он является никаких причин для поддерживать инициативу, не соответствующую правительственной политике.

Напомним, 8 марта в Белом доме объявили о приостановлении импорта российской нефти и газа

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Темы: СШАРосcиясанкции
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