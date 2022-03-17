Сенат США может отклонить запрет на импорт энергоносителей из РФ – СМИ

Сенаторы считают противоречивой инициативу по установлению эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники в Сенате, пишет CNN.

На прошлой неделе этот законопроект одобрила Палата представителей – нижняя палата конгресса США. Тем не менее, по данным CNN, сенаторы считают эту инициативу противоречивой.

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При этом едва ли не единственным, кто публично ее критикует, является сенатора Джо Манчин, который возглавляет комитет по вопросам энергетики. По его словам, законопроект Палаты представителей слабее инициативы исполнительной власти, а потому он является никаких причин для поддерживать инициативу, не соответствующую правительственной политике.

Напомним, 8 марта в Белом доме объявили о приостановлении импорта российской нефти и газа.