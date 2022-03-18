Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили підбили підсумки доби: знищено 7 літаків ворога і загалом 14 цілей

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 00:46
ілюстравтине фото

У четвер сили Протиповітряної оборони України вразили 14 повітряних цілей російських окупантів: з них - 7 літаків і 1 гелікоптер.

Джерело: речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в зведенні за 17 березня

Пряма мова: "Повітряні сили вчергове завдають втрат рашистським нелюдам, як у повітрі, так і на землі.

Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Деталі: Отже 17 березня силами Протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

- 7 літаків;

- 1 вертоліт;

- 3 БпЛА;

- 3 крилаті ракети.

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоУ Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА

ФОТОNYT: Росія вивела більшість своїх гелікоптерів з Чорнобаївки

ЗМІ: Влада США готує законопроєкт, що заблокує золотий резерв Росії

В Україні оголосили підозри російським пропагандистам Скабєєвій і Кісельову

ЗМІ: Захід подумує над виключенням Росії з G20

ППО України ударно розміняла другу сотню знищених російських літаків

Усі новини...
війна
На Сумщині загарбники вбили двох цивільних, відбирають у людей зброю і телефони – голова ОДА
Безперервні контратаки ЗСУ серйозно обмежують наступ Росії – британська розвідка
Загарбники за час війни Росії в Україні 43 рази атакували медустанови – ВООЗ
Останні новини
09:26
Харків пережив 32 обстріли за ніч - глава ОВА
09:20
Sharp призупинила постачання до Росії
09:17
Британська розвідка: Росіяни намагаються оточити ЗСУ на сході
09:01
Ніч у регіонах: бомбардування Чернігова, Харкова та Миколаєва
08:56
Російські окупанти знову обстріляли два райони Києва: постраждали люди
08:38
фото Над посольством РФ у Варшаві помітили дим – ЗМІ
08:31
Crédit Agricole вирішила повністю піти з Росії
08:11
відеоУ Чернігові росіяни розбомбили міст, що вів до Києва – ОВА
07:48
У Рубіжному снаряд РФ влучив в багатоповерхівку, двоє дітей загинули
07:44
Захід закрив Росії доступ до своїх метеорологічних даних
Усі новини...