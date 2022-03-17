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Повітряні сили підбили підсумки доби: знищено 7 літаків ворога і загалом 14 цілей

Валентина РоманенкоЧетвер, 17 березня 2022, 23:46
Повітряні сили підбили підсумки доби: знищено 7 літаків ворога і загалом 14 цілей
ілюстравтине фото

У четвер сили Протиповітряної оборони України вразили 14 повітряних цілей російських окупантів: з них - 7 літаків і 1 гелікоптер.

Джерело: речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в зведенні за 17 березня

Пряма мова: "Повітряні сили вчергове завдають втрат рашистським нелюдам, як у повітрі, так і на землі.

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Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, уразили дві повітряні цілі, попередньо – це винищувач та штурмовик ворога.

По колонах броньованої техніки та автомобілях забезпечення російських окупаційних військ потужних ударів завдала бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних сил.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил звітують про ураження ще п’ятьох літаків окупантів, типи встановлюються. Також протиповітряною обороною знищено три безпілотники, три крилаті ракети та один вертоліт рашистів".

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Деталі: Отже 17 березня силами Протиповітряної оборони держави знищено щонайменше 14 повітряних цілей російських окупантів:

- 7 літаків;

- 1 вертоліт;

- 3 БпЛА;

- 3 крилаті ракети.

Теми: війна
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