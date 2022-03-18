Воздушные силы подвели итоги суток: сбиты 7 самолетов РФ, всего унижтожены 14 целей
В четверг силы противовоздушной обороны Украины поразили 14 воздушных целей российских оккупантов: из них - 7 самолетов и 1 вертолет.
Источник: спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в сводке за 17 мара
Прямая речь: "Воздушные силы в очередной раз наносят урон рашистским извергам, как в воздухе, так и на земле.
Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно это истребитель и штурмовик врага.
По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил.
Зенитные ракетные войска Воздушных сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, их типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов".
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Детали: Итак, 17 марта силами Противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:
- 7 самолетов;
- 1 вертолет;
- 3 БпЛА;
- 3 крылатых ракеты.