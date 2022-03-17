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Воздушные силы подвели итоги суток: сбиты 7 самолетов РФ, всего унижтожены 14 целей

Валентина РоманенкоЧетверг, 17 марта 2022, 23:46
Воздушные силы подвели итоги суток: сбиты 7 самолетов РФ, всего унижтожены 14 целей
иллюстративное фото

В четверг силы противовоздушной обороны Украины поразили 14 воздушных целей российских оккупантов: из них - 7 самолетов и 1 вертолет.

Источник: спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в сводке за 17 мара

Прямая речь: "Воздушные силы в очередной раз наносят урон рашистским извергам, как в воздухе, так и на земле.

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Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно это истребитель и штурмовик врага.

По колоннам бронированной техники и автомобилям обеспечения российских оккупационных войск мощные удары нанесла бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил.

Зенитные ракетные войска Воздушных сил отчитываются о поражении еще пяти самолетов оккупантов, их типы устанавливаются. Также противовоздушной обороной уничтожены три беспилотника, три крылатых ракеты и один вертолет рашистов".

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Детали: Итак, 17 марта силами Противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 воздушных целей российских оккупантов:

- 7 самолетов;

- 1 вертолет;

- 3 БпЛА;

- 3 крылатых ракеты.

Темы: война
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