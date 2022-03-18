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Зеленський: У РФ розсилають похоронки родичам військових, які в полоні в Україні

П'ятниця, 18 березня 2022, 00:37

Родини російських військових, які є живими і перебувають у полоні в Україні, отримують похоронки.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського.

Дослівно: "У полон взяті нові російські строковики. Серед них є й ті, хто відмовляється повернутися в Росію. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують. Не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони в нас у полоні і живі".

Деталі: Президент також попросив росіян, аби розповсюджували цю і інформацію і закликали матерів з’ясовувати, де перебувають їхні сини-військовослужбовці.

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Теми: ЗеленськийРосіявійна
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