Зеленский: В РФ рассылают похоронки родственникам военных, которые в плену в Украине
Пятница, 18 марта 2022, 00:37
Семьи российских военных, которые живы и находятся в плену в Украине, получают похоронки.
Источник: обращение президента Владимира Зеленского.
Дословно: "В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть и те, кто отказывается вернуться в Россию. А есть и многие, о ком в России даже не вспоминают. Не пытаются даже забирать. На кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы".
Детали: Президент также попросил россиян, чтобы распространяли эту информацию и призывали матерей выяснять, где находятся их сыновья-военнослужащие.
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