Зеленский: В РФ рассылают похоронки родственникам военных, которые в плену в Украине

Семьи российских военных, которые живы и находятся в плену в Украине, получают похоронки.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского.

Дословно: "В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть и те, кто отказывается вернуться в Россию. А есть и многие, о ком в России даже не вспоминают. Не пытаются даже забирать. На кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы".

Детали: Президент также попросил россиян, чтобы распространяли эту информацию и призывали матерей выяснять, где находятся их сыновья-военнослужащие.