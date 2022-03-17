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Зеленский: В РФ рассылают похоронки родственникам военных, которые в плену в Украине

Четверг, 17 марта 2022, 23:37

Семьи российских военных, которые живы и находятся в плену в Украине, получают похоронки.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского.

Дословно: "В плен взяты новые российские срочники. Среди них есть и те, кто отказывается вернуться в Россию. А есть и многие, о ком в России даже не вспоминают. Не пытаются даже забирать. На кого домой уже пришли похоронки, хотя они у нас в плену и живы".

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Детали: Президент также попросил россиян, чтобы распространяли эту информацию и призывали матерей выяснять, где находятся их сыновья-военнослужащие.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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