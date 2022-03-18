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Зеленський побажав Шольцу реалізувати місію – "дати Європі мир"

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 00:47
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський розповів про виступ перед парламентом Німеччини, а також і побажав канцлеру Олафу Шольцу реалізувати місію – дати Європі мир.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні виступив перед парламентом Німеччини – однієї з найбільш впливових країн світу, країн Європи…

Виступив не просто як президент – як українець, громадянин, як європеєць…

Ми бачимо, що погляди німців змінюються, і це дуже важливо. Бачимо, як Німеччина шукає новий шлях…

Бачимо, що канцлер Олаф Шольц має великий шанс, велику місію – дати Німеччині оновлене лідерство, дати Європі мир, довготривалий, головне – чесний. Такий, який гарантує безпеку кожній державі в Європі, і Україні – передусім.

Я щиро бажаю канцлеру Шольцу від усіх українців, усіх європейців, щоб Німеччині і партнерам вдалося реалізувати цю місію…"

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Теми: ЗеленськийШольцНімеччина
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