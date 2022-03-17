Зеленський побажав Шольцу реалізувати місію – "дати Європі мир"

Президент України Володимир Зеленський розповів про виступ перед парламентом Німеччини, а також і побажав канцлеру Олафу Шольцу реалізувати місію – дати Європі мир.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні виступив перед парламентом Німеччини – однієї з найбільш впливових країн світу, країн Європи…

Реклама:

Виступив не просто як президент – як українець, громадянин, як європеєць…

Ми бачимо, що погляди німців змінюються, і це дуже важливо. Бачимо, як Німеччина шукає новий шлях…

Бачимо, що канцлер Олаф Шольц має великий шанс, велику місію – дати Німеччині оновлене лідерство, дати Європі мир, довготривалий, головне – чесний. Такий, який гарантує безпеку кожній державі в Європі, і Україні – передусім.

ВІДЕО ДНЯ

Я щиро бажаю канцлеру Шольцу від усіх українців, усіх європейців, щоб Німеччині і партнерам вдалося реалізувати цю місію…"