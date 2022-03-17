Зеленский пожелал Шольцу реализовать миссию – "дать Европе мир"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о выступлении перед парламентом Германии, а также пожелал канцлеру Олафу Шольцу реализовать миссию – дать Европе мир.
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Сегодня выступил перед парламентом Германии – одной из наиболее влиятельных стран мира, стран Европы…"
Выступил не просто как президент – как украинец, гражданин, как европеец.
Мы видим, что взгляды немцев меняются, и это очень важно. Видим, как Германия ищет новый путь.
Видим, что у канцлера Олафа Шольца есть большой шанс, большая миссия – дать Германии обновленное лидерство, дать Европе мир, долговременный, главное – честный. Гарантирующий безопасность каждому государству в Европе, и Украине – прежде всего.
Я искренне желаю канцлеру Шольцу от всех украинцев, всех европейцев, чтобы Германии и партнерам удалось реализовать эту миссию…"