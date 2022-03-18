Зеленський про нову тактику війни: Коли супротивник не знає, чого чекати

Президент України Володимир Зеленський розповів про нову тактику і підготовку до війни, зазначивши, що більше працює "в тиші".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Говорив з президентом Франції Макроном. Посилюємо захист України. Скоординували наші спільні кроки до миру. Вдячний.

Також я вдячний Президенту США Байдену за нову й дієву підтримку для нашої держави. Зрозумійте: я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакету підтримки, і інших. Бо це – наша тактика. Наша оборона. Коли супротивник не знає, чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати після 24 лютого. Не знали, що є в нас для захисту і як ми готувалися зустрічати удар.

Окупанти думали, що йдуть в Україну, яку бачили колись раніше, у14-15-му роках. Яку вони корумпували постійно і якої не боялися. А ми – інші.

І це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Усе, що ми зробили за декілька років. Для нашої оборони. Для нашої тактики. Для тактики захисту, яку не час розкривати, поки триває війна.

Як не час розкривати й нашу тактику переговорів. Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у фейсбуці. Вважаю це правильним".