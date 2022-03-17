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Зеленский о новой тактике войны: Когда противник не знает, чего ждать

Ольга ГлущенкоЧетверг, 17 марта 2022, 23:59
Зеленский о новой тактике войны: Когда противник не знает, чего ждать
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой тактике и подготовке к войне, отметив, что больше работает "в тишине".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Говорил с президентом Франции Макроном. Усиливаем защиту Украины. Скоординировали наши общие шаги к миру. Благодарен.

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Также я благодарен Президенту США Байдену за новую и действенную поддержку нашего государства. Поймите: я не могу раскрыть вам все детали и этого пакета поддержки, и других. Потому что это наша тактика. Наша оборона. Когда противник не знает, чего ждать от нас. Как они не знали, что их ожидает после 24 февраля. Не знали, что у нас есть для защиты и как мы готовились встречать удар.

Оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то раньше, в 14-15 годах. Которую они коррумпировали постоянно и которой не боялись. А мы – другие.

И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня. Все, что мы сделали через несколько лет. Для нашей обороны. Для нашей тактики. Для тактики защиты, которую не время раскрывать, пока идет война.

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Как ни время раскрывать и нашу тактику переговоров. Переговоры ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это верным".

Темы: Зеленскийвойна
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