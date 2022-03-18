Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о новой тактике войны: Когда противник не знает, чего ждать

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 00:59
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новой тактике и подготовке к войне, отметив, что больше работает "в тишине".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Говорил с президентом Франции Макроном. Усиливаем защиту Украины. Скоординировали наши общие шаги к миру. Благодарен.

Также я благодарен Президенту США Байдену за новую и действенную поддержку нашего государства. Поймите: я не могу раскрыть вам все детали и этого пакета поддержки, и других. Потому что это наша тактика. Наша оборона. Когда противник не знает, чего ждать от нас. Как они не знали, что их ожидает после 24 февраля. Не знали, что у нас есть для защиты и как мы готовились встречать удар.

Оккупанты думали, что идут в Украину, которую видели когда-то раньше, в 14-15 годах. Которую они коррумпировали постоянно и которой не боялись. А мы – другие.

И это позволяет нам защищаться против полномасштабного удара уже 22 дня. Все, что мы сделали через несколько лет. Для нашей обороны. Для нашей тактики. Для тактики защиты, которую не время раскрывать, пока идет война.

Как ни время раскрывать и нашу тактику переговоров. Переговоры ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это верным".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Зеленскийвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоВ Чернигове россияне разбомбили мост, который вел в Киев – ОВА

ФОТОNYT: Россия вывела большинство своих вертолетов из Чернобаевки

СМИ: Власти США готовят законопроект, заблокирующий золотой резерв России

В Украине объявили подозрения российским пропагандистам Скабеевой и Киселеву

СМИ: Запад подумывает над исключением России из G20

ПВО Украины ударно разменяла вторую сотню уничтоженных российских самолетов

Все новости...
Зеленский
Зеленский пожелал Шольцу реализовать миссию – "дать Европе мир"
Зеленского и украинцев хотят номинировать на Нобелевскую премию мира
Зеленский: В РФ рассылают похоронки родственникам военных, которые в плену в Украине
Последние новости
09:20
Sharp приостановила поставки в Россию
09:01
Ночь в регионах: бомбардировки Чернигова, Харькова и Николаева
08:56
Российские оккупанты снова обстреляли два района Киева: пострадали люди
08:38
фото Над посольством РФ в Варшаве заметили дым – СМИ
08:31
Crédit Agricole решила полностью уйти из России
08:11
видеоВ Чернигове россияне разбомбили мост, который вел в Киев – ОВА
07:48
В Рубежном снаряд РФ попал в многоэтажку, двое детей погибли
07:44
Запад закрыл России доступ к своим метеорологическим данным
07:25
ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты врага – Одесская ОВА
07:25
ФОТОNYT: Россия вывела большинство своих вертолетов из Чернобаевки
Все новости...