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На FB-сторінці голови ДПСУ з'явилося повідомлення про цинічний злочин ворога. Пізніше він заявив про злам

Валентина РоманенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 01:08
Сергій Дейнеко. фото ДПСУ

На сторінці голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека з'явилося повідомлення про загибель прикордонників під Харковом та обіцянка жорстоко помститися. Пізніше воно було видалено і з'явилося нове, що сторінка була зламана.

Джерело: Дейнеко у Facebook

Першочергове повідомлення: "Я напишу цей пост російською. Хочу, щоб ця інформація дійшла до російських убивць.

Сьогодні вночі ви вбили під Харковом українських прикордонників. Цінічно. Як ви, упирі, це вмієте. Не в чесному бою, не по-чоловічому.

Зараз я роблю все, і вже завтра у мене буде вся інформація про тих, хто це зробив: посада, звання, місце проживання, склад сімей, фото, тощо.

Тепер все своє життя я присвячу тому, щоб помститися. Обіцяю: всіх, хто брав у цьому участь, буде вбито".

Нове повідомлення: "Друзі та вороги! Моя сторінка була зламана.

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Війна, зокрема на інформаційному полі, триває. І агресор використовує усі можливі способи. Російські пропагандони першими і поширили власноруч створений фейк.

Незважаючи на це, ми продовжимо свою боротьбу, і Перемога буде за нами.

Слава Україні!".

Теми: Прикордонна служба
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