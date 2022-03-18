На FB-сторінці голови ДПСУ з'явилося повідомлення про цинічний злочин ворога. Пізніше він заявив про злам

На сторінці голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнека з'явилося повідомлення про загибель прикордонників під Харковом та обіцянка жорстоко помститися. Пізніше воно було видалено і з'явилося нове, що сторінка була зламана.

Джерело: Дейнеко у Facebook

Першочергове повідомлення: "Я напишу цей пост російською. Хочу, щоб ця інформація дійшла до російських убивць.

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Сьогодні вночі ви вбили під Харковом українських прикордонників. Цінічно. Як ви, упирі, це вмієте. Не в чесному бою, не по-чоловічому.

Зараз я роблю все, і вже завтра у мене буде вся інформація про тих, хто це зробив: посада, звання, місце проживання, склад сімей, фото, тощо.

Тепер все своє життя я присвячу тому, щоб помститися. Обіцяю: всіх, хто брав у цьому участь, буде вбито".

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Нове повідомлення: "Друзі та вороги! Моя сторінка була зламана.

Війна, зокрема на інформаційному полі, триває. І агресор використовує усі можливі способи. Російські пропагандони першими і поширили власноруч створений фейк.

Незважаючи на це, ми продовжимо свою боротьбу, і Перемога буде за нами.

Слава Україні!".