На FB-странице главы ГПСУ появилось сообщение о циничном преступлении врага. Позже - о взломе
На странице главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко появилось сообщение о гибели пограничников под Харьковом и обещание жестоко отомстить. Позже оно было удалено и появилось новое, о том, что страница была взломана.
Источник: Дейнеко в Facebook
Исходное сообщение: "Я напишу этот пост на русском. Хочу, чтобы эта информация дошла до русских убийц.
Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски…
Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал: должность, звание, место жительства, состав семей, фото, и т.д…
Теперь всю свою оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить. Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты".
Новое сообщение: "Друзья и враги! Моя страница была взломана.
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Война, в том числе на информационном поле, продолжается. И агрессор использует все возможные способы. Российские пропагандоны первыми и распространили собственноручно созданный фейк.
Несмотря на это, мы продолжим свою борьбу и Победа будет за нами.
Слава Украине!".