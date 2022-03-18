На FB-странице главы ГПСУ появилось сообщение о циничном преступлении врага. Позже - о взломе

На странице главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко появилось сообщение о гибели пограничников под Харьковом и обещание жестоко отомстить. Позже оно было удалено и появилось новое, о том, что страница была взломана.

Источник: Дейнеко в Facebook

Исходное сообщение: "Я напишу этот пост на русском. Хочу, чтобы эта информация дошла до русских убийц.

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Сегодня ночью вы убили под Харьковом украинских пограничников. Цинично. Как вы, упыри, это умеете. Не в честном бою, не по-мужски…

Сейчас я делаю все, и уже завтра у меня будет вся информация о тех, кто это сделал: должность, звание, место жительства, состав семей, фото, и т.д…

Теперь всю свою оставшуюся жизнь я посвящу тому, чтобы отомстить. Обещаю: все, кто принимал в этом участие, будут убиты".

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Новое сообщение: "Друзья и враги! Моя страница была взломана.

Война, в том числе на информационном поле, продолжается. И агрессор использует все возможные способы. Российские пропагандоны первыми и распространили собственноручно созданный фейк.

Несмотря на это, мы продолжим свою борьбу и Победа будет за нами.

Слава Украине!".