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Зведення Генштабу: наступу на Київ поки не буде, ворог зосередив зусилля на Донбасі

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 00:24
Зведення Генштабу: наступу на Київ поки не буде, ворог зосередив зусилля на Донбасі
Знищена ворожа техніка, фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, у найближчий час через втрати ворожі війська не можуть відновити наступу на Київ, але зосереджують зусилля на Донбасі.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив, основні зусилля окупантів були зосереджені на утриманні зайнятих раніше рубежів та здійсненні заходів підготовки для можливого наступу на Київ. Водночас, втрати, що були завдані окупантам українськими захисниками, низький морально-психологічний стан рядового та сержантського складу, а також відсутність досвідчених командирів підрозділів тактичної ланки унеможливлюють відновлення наступальних дій у найближчій перспективі.

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На Луганському і Донецькому напрямках основні зусилля противник зосередив на підготовці до наступу на Сєвєродонецьк і оточенні Маріуполя.

На Волинському напрямку ворог наступальних дій не здійснював. Продовжував посилювати охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил республіки Білорусь. Зберігається висока ймовірність проведення провокацій спецслужбами Російської Федерації.

На Сіверському напрямку ворог намагається утриматись на визначених рубежах, відновити боєздатність підрозділів та поповнити запаси. Окупанти продовжують часткове блокування міста Чернігова та здійснюють артилерійські обстріли міста.

ВІДЕО ДНЯ

У напрямку Броварів противник активних бойових дій не проводив.

В районі міста Бровари окупанти періодично здійснюють артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку, з метою відновлення наступальних дій на міста Суми та Харків, окупанти намагаються поповнити запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів та вимушені передчасно задіяти накопичені людські резерви. У напрямку на місто Ізюм ворог намагається відновити наступальні дії.

На Південнобузському напрямку ворог активні дії не проводив. Перейшов до оборони та інженерного облаштування зайнятих рубежів. Намагався провести перегрупування та здійснити поповнення запасів.

Окупанти не полишають спроб виявити та знищити систему протиповітряної оборони вздовж Чорноморського узбережжя.

В акваторії Чорного моря противник намагається проводити демонстраційні дії.

Крім того, командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та "Хезболли".

Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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